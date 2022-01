Durante la última edición del programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, la influencer Josetty Hurtado sorprendió a todos los televidentes al confesar que decidió congelar sus óvulos para convertirse en madre junto a su novio Jesse Davis en un futuro cercano.

En conversación con su padre Andrés Hurtado, la maquilladora no pudo evitar conmoverse al contar todo el proceso que vivió para congelar sus óvulos.

“Yo no lo sabía, por eso les decía a mis seguidores que no quiero ser madre, que ya fue, pero ahora sí quiero ser madre, pero todavía no, perdóname me pone muy emotiva”, manifestó en un inicio.

“Gracias doctor por darme esperanza, por abrirme los ojos, me voy recargada de ilusión”, agregó Josetty entre lágrimas.

¿Qué dijo Andrés Hurtado tras enterarse de la decisión de su hija?

Al respecto, Andrés Hurtado, se mostró conforme con la decisión de su primogénita, pese a que en un primer momento comento que no le gustaría ser abuelo, “Linda, bella decisión y sobre todo un mensaje para todas las chicas que todavía no quieren ser mamá y para las chicas que no tienen pareja, y también, si tienes 30, 40 años olvídense esta es la mejor decisión”, expresó.

