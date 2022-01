¡Muy nerviosa! Josetty Hurtado sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para informarle a sus seguidores que se encuentra de visita por Lima, no solo para visitar a su padre Andrés Hurtado, sino para revelar una noticia que cambiaría completamente el rumbo de su vida.

Y es que la influencer de maquillaje profesional se mostró bastante emocionada al visitar una prestigiosa clínica de fertilidad. “Este sábado a las 4:50 PM, visité al Doctor Marcelo Velit, la máxima eminencia en Fertilidad y tomé una decisión que cambiará mi vida para siempre. Una íntima revelación personal”, escribió como descripción de la publicación en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo que llamó bastante la atención, fue que dicho video, Josetty aseguró que su padre no está enterado de su decisión de convertirse en madre, pues confiesa que “no está preparado”.

“Josetty, dime una cosa... ¿Tu papá sabe que has venido a verme?”, le consulta el doctor. “No, doctor, él no sabe nada. No he querido meterlo en este tema porque es muy delicado. Él no está preparado para esto”, respondió Hurtado. “¿Pero tú quieres ser madre?”, advirtió el especialistas. “Sí...”, expresó Josetty con lágrimas en los ojos.

