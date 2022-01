Tras conocerse la situación migratoria del chileno Pancho Rodríguez, quien está impedido de ingresar al Perú por 5 años, varios de sus compañeros de América TV cuestionaron la medida adoptada por las autoridades.

Para Yaco Eskenazi, Migraciones se estaría aprovechando por el simple hecho de que Pancho es figura pública. “Se aprovechan que trabaja en televisión para usarlo como ejemplo (...) que pena de verdad”, comentó el esposo de Natalie Vértiz

Yaco lamentó que, incluso, cuando un policía interviene a una artista, ellos tienen que “tener un cuidado extra”.

“Te para un policía en un semáforo y tú tienes que tener cuidado con cada palabra que dices porque no sabes si ese policía te está induciendo a que hagas algo que no debes hacer, te está grabando, entonces sí tenemos que tener un cuidado extra”; comentó el exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

Por su parte, Natalie Vértiz agregó que las figuras de la televisión siempre deber tener un “buen comportamiento” con las autoridades.

“Es difícil porque somos figuras públicas y están constantemente grabándonos y es verdad que tenemos que estar con un buen comportamiento”.

¿Por qué Pancho Rodríguez no puede entrar al Perú?

Pancho Rodríguez tiene una infracción por haber incumplido con las normas de bioseguridad en medio de la pandemia del coronavirus. Esta multa fue cuando el modelo asistió a una reunión en pleno toque de queda por el cumpleaños de la salsera Yahaira Plasencia, el pasado abril en el distrito de Cieneguilla.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un recurso de apelación, respecto de una infracción administrativa, más no de un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que se me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, aseveró en un comunicado.

