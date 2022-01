Luciana Fuster cumplió 23 años de edad este 14 de enero y celebró a los grande en Miami al lado de Patricio Parodi, expareja sentimental de Flavia Laos. La modelo compartió algunos videos de lo que fue su majestuosa fiesta en una discoteca de Estados Unidos.

“Feliz cumpleaños a mí”, escribió la modelo en su sus historias de Instagram. Luego compartió un video junto a ‘Pato’, Ale Fuller y dos amigos más.

“A ello, dénmelos siempre”, agregó la integrante de ‘Esto Es Guerra’, lanzando un mensaje a Patricio, con quien tendría un romance que aún no ha sido oficializado.

En los videos, Luciana expresaba toda su emoción por la sorpresa que le prepararon sus amigos.

“Eso va a durar un ratito y ya”: Michelle Soifer sobre Patricio y Luciana

Michelle Soifer no tuvo reparos en opinar que el romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster no va en serio. La cantante dijo que no los ve juntos como pareja y que el ampay, donde aparecen besándose, solo habría sido algo del momento.

“Que vivan el momento, pero eso va a durar un ratito y ya... ¿fue muy cruel? perdón, pero no, no los veo juntos”, comentó en el programa ‘Más Espectaculos’.

TE PUEDE INTERESAR