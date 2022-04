La influencer Josetty Hurtado se defendió de las críticas que viene recibiendo en redes sociales tras su lujoso y exclusivo viaje que realizó a Turquía junto a su padre Andrés Hurtado y su hermana Gennesis.

En su cuenta de Instagram, la hija de “Chibolín” compartió una fotografía de su travesía por la mítica ciudad de Estambul. Sin embargo, los haters no se hicieron esperar y soltaron venenosos comentarios contra ella.

“Las monas, aunque se vistan de seda, monas se quedan”, se burló una usuaria de la empresaria y su hermana.

“Somos monas felices que cumplen todos sus sueños. Bendiciones, saludos desde Estambul, Turquía”, respondió Josetty Hurtado muy contundente.

Josetty Hurtado agradece ser rica y famosa

Hace unos días, la influencer Josetty Hurtado sorprendió a sus seguidores al agradecer a Dios por ser rica y famosa.

“Dios me bendijo y me hizo rica y famosa porque él sabe que no soy doméstica, no nací para estar en la cocina, nací para contratar chefs”, se le escucha decir en su clip que ya acumula más de 3 mil me gusta.

Foto: (Josetty Hurtado/Facebook)

