A través de su cuenta de Instagram, la influencer Josetty Hurtado sorprendió a sus seguidores al agradecer a Dios por ser rica y famosa. “Dios me bendijo y me hizo rica y famosa porque él sabe que no soy doméstica, no nací para estar en la cocina, nací para contratar chefs”, se le escucha decir en su clip que ya acumula más de 3 mil me gusta. El video es un trend muy popular de Cardi B. Video: (Instagram/@josetty1 ).