Josimar no solo sorprendió por su reciente ruptura con Gianella Ydoña, la popular "Protagonista" de sus grandes éxitos. Luego del término de su relación, el salsero se realizó una intervención, la popular banda gástrica.

“He bajado más de 20 kilos y parece que voy a seguir bajando (risas). Yo no quería operarme, mi productora prácticamente me obligó, pero ahora veo los resultados y puedo decir que me siento otra persona”, comentó el líder de 'Josimar y su Yambú.

El intérprete de tantos éxitos sostuvo estar muy nervioso al principio, pero su salud podría haber empeorado si es que no se realizaba la cirugía.

“Muchos han quedado sorprendidos por mi cambio, pero es parte de una nueva rutina de mi vida que estoy teniendo. Me detectaron a tiempo que tenía prediabetes, así mi vida ha dado un cambio radical”, expresó.