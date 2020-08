Josimar Fidel respondió las preguntas que le hizo llegar sus fans a través de su cuenta de Instagram, muchas iban dirigida a su salud y las novedades musicales, además de cómo está atravesando él la pandemia del Coronavirus. Sin embargo, hubo una interrogante respecto a por qué no da apoyo a los que menos tiene y su respuesta fue contundente.

“¿Porque no das apoyo así como otros personajes del medio?” le dijo un usuario al cantante. Trayendo a la memoria el reciente donativo al parecer que hiciera Magaly Medina dando 12 toneladas de víveres a un AA.HH. de Villa María del Triunfo. “No es mi estilo estar grabando cuando yo doy algo o ayudo a alguien. Simplemente lo que hace mi mano derecha no se tiene que enterar lo que hace la mano izquierda.. Eso no es así, si tu das apoyo es de corazón”, señaló a través de una historia de Instagram.

EN PARA POR EL COVID-19

En otro momento, el salsero se refirió a cómo viene afrontando la pandemia del Coronavirus. “Mi vida ha cambiado demasiado, me cambió la vida, la de todos. A nosotros nos ha servido estar en unión familiar, estar pendiente de mis hijos. He aprendido a cocinar”, sostuvo no sin antes revelar que pronto realizará un enlace vía zoom para esta en contacto con sus fans.

Finalmente, contó que está pesando 67 kilos y esta en su peso ideal y que o viene complementando con una rutina de ejercicios. “Ya estamos viendo el tema de la masa muscular, estoy haciendo series de 3, haciendo de todo un poco. Ya van a ver”, señaló.