Gianella Ydoña hizo una fuerte confesión y aseguró que su expareja Josimar Fidel seguía cortejándola pese a estar con María Fe Saldaña. La recordada ‘Protagonista’ dio una entrevista exclusiva a ‘Magaly TV La Firme’ donde también denunció que el salsero le ha quitado a su hijo de 4 años y no le permite verlo.

“Él siempre (me corteja). Desde siempre lo ha hecho (estando con María Fe) Yo tengo todas las pruebas porque yo con él no tengo nada. Lo único que tengo son pruebas, porque sé que él siempre hace maldades”, aseguró la joven madre.

Cómo era la relación de Gianella Ydoña y Josimar

“¿Por qué es la razón por la que te quiero quitar a tu hijo? O porque tú tienes una nueva pareja y no quiere...”, le preguntó la periodista, a lo que Gianella comentó lo que le ha dicho Josimar en reiteradas ocasiones.

“Él siempre me dice que ama mucho a su hijo, que es su hijo preferido, que él quiere educarlo, que quiere crecer con él. Yo le digo, ‘OK, pero nosotros estamos separados y vivimos en diferentes estados, cada uno tiene su vida’. Si no podemos juntos, él tiene que decidir que (mi hijo) tiene que estar con su mamá ya que él es un hombre que para de gira y no tiene tiempo para estar con el bebé”, comentó la expareja del popular ‘Rey de la salsa perucha’.

Gianella Ydoña contó que nunca le ha impedido a Josimar ver a su hijo de 4 años de edad. “Las veces que él ha querido, Josimar toma su vuelo, viene a visitarnos, se quedaba con nosotros a dormir, estamos bien como familia con nosotros”, comentó.

