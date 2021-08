Jossmery Toledo compartió con sus seguidores en redes sociales su experiencia tras regresar a una sala de cine. Es que estos estuvieron cerrados por varios meses debido a la pandemia del Covid-19.

La modelo aprovechó este fin de semana para acudir al cine junto con una amiga. Mediante su cuenta de Instagram, la expolícia reveló que fueron a ver una película de terror, sin embargo, la experiencia no fue de su agrado debido a las nuevas medidas sanitarias en el establecimiento.

“En el cine ya no venden cancha, no se puede llevar comida, no se puede llevar absolutamente nada, ustedes tienen que ir ya bien comidos”, comentó muy indignada en sus ‘stories’.

Minutos después, subió otro video a su red social donde expresó su molestia y decepción por respecto a la prohibición de alimentos dentro de las salas de cine.

“Chicos, hasta ahora no supero el cine sin cancha, yo me iba a al cine por la cancha, es más, combinaba salado con dulce, no lo puedo creer, estoy decepcionada”, añadió Jossmery muy triste.

Como se recuerda, las cadenas más importantes de Multicines volvieron a proyectar películas, pero con una condición: está prohibido el consumo de alimentos en las salas de cine.

Fotos y Video: (Instagram/@jossmerytol)

