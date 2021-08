La periodista Magaly Medina entrevistó a Jossmery Toledo tras su salida de “Reinas del show”. Durante el programa “Magaly TV La firme” que se emitió el miércoles 4 de agosto, la ‘urraca’ ‘troleó' a la exPNP.

Todo ocurrió cuando Jossmery Toledo pidió a Magaly Medina que entrenen juntas en su casa: “Ya te estoy diciendo que ahora sí, voy a ir a tu casa a entrenarte”.

“No, mucho peligro, olvídate, no, tú te robas a mi marido”, expresó Magaly Medina entre risas.

“¿Cómo me voy a robar? Eso sí no”, respondió Jossmery Toledo. “¿Tú crees que yo voy a meter a una embajadora a mi casa?”, preguntó la ‘urraca’.

Por su parte, Jossmery Toledo aseguró que el esposo de Magaly Medina debe tener ojos solo para ella: “Pero Magaly, ¿tan mal se comporta tu marido? Tiene que tener ojos para ti, nada más”.

“No, pero yo no pongo tentaciones en mi casa... conociendo Chollywood, ¿tú crees? (...) Ustedes están que se buscan sugar pero a todo dar”, señaló Magaly Medina.

Sin embargo, la exPNP aseguró que no está buscando un ‘sugar’: “No, no me gustan los hombres viejos”.

VIDEO RECOMENDADO

Austin Palao y Shirley Arica viajan

Rumbo a Turquía.

TE PUEDE INTERESAR