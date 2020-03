El modelo español, Fabio Agostini, cambió sus declaraciones y ahora no descartó la posibilidad de que ya conoce a la expolicía, Jossmery Toledo, quien renunció a su institución.

“Me suena un poco su cara”, dijo Fabio Agostini luego de que Jossmery Toledo lo etiquetara en Instagram en un video donde está entrenando con el entrenador del español.

“Me dijo que iba a llevarla a entrenar, porque la niña entrena fuerte”, añadió el español, quien dijo que no tiene problema en trabajar con ella, animando.

“A mí mientras me pagan, no me importa trabajar con quien sea. Es una chica bonita, asi que no tengo problemas en trabajar con ella”, señaló.

Por su parte, Jossmery Toledo dijo que con Fabio Agostini son amigos. “No nada que ver, somos amigos nomas”.

Fabio Agostini sobre Jossmery Toledo-diario ojo

