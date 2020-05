La exsuboficial Jossmery Toledo pasa sus días de cuarentena por el coronavirus (COVID-19) en su domicilio, pero no ha dejado de publicar imágenes y videos en su cuenta de Instagram, en la que se muestra con diminutos trajes y alcanza miles de reacciones y ‘me gusta’. Además, la también abogada comparte mensajes de aliento pidiendo a sus seguidores que se queden en sus casa.

En un video reciente que ha generado furor en Instagram, Jossmery muestra su trabajada figura en un bikini celeste y aclara que ella misma se realiza las capturas. “Ya que no tengo fotógrafo por la cuarentena 😂 yo misma me sacaré mis boomerang... a veces me da por tomar sol en mi techo, invadiendo la privacidad de mis 🐓 🤣🤷🏻‍♀️ algo es algo 😅”, indica en el post del video que tiene cerca de medio millón de reproducciones y miles de comentarios.

En otra de sus publicaciones, Jossmery Toledo aprovecha para enviar mensajes de aliento a sus seguidores para vencer al coronavirus: “No nos interesa las posibilidades de la derrota ☝🏼; simplemente, no existen 💪🏼 juntos podemos vencer este mal 🦠 siempre y cuando tomemos conciencia acatando las normas, cuidándonos y evitando salir de nuestras casas #yomequedoencasa y tú también puedes hacerlo 👍🏼👏🏼”.

Como la mayoría de personas, la exsuboficial también recuerda las últimas ocasiones en las que salió a pasear fuera de su casa antes de la cuarentena. Además, en otro post se mostró con el mismo vestido del primer video con el que se hizo conocida en TikTok y el cual generó polémica: “¿Quién reconoce este vestido? Adivinen en qué video lo usé 👀😜 #yomequedoencasa”. Todas estas imágenes las puedes ver en la galería de la parte superior de esta nota.

JOSSMERY TOLEDO DESCARTÓ RELACIÓN CON 'ZANCUDITO’

Por otra parte, hace unos días Jossmery Toledo dio detalles sobre el intento de relación amorosa que quiso formar con Christopher Olivares, más conocido como el ‘Zancudito’. Sin embargo, las cosas no habrían resultado por la diferencia de edades.

“No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí no más. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue. (...) Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida””, contó la expolicía en una trasmisión vía Instagram que hizo con su amiga Macarena Gastaldo.

