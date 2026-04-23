Fiebre alta por varios días, ojos enrojecidos, tos y decaimiento suelen encender las primeras alertas en casa. Si a eso se suma un sarpullido que inicia en el rostro y se expande al cuerpo, hay que prestar atención. Con más de 60 casos de sarampión confirmados en el país, al cierre de esta edición, el Dr. Luis Antonio Florián Herrera, médico internista de la Clínica Stella Maris, explica lo que se debe saber para prevenir contagios.

CONTAGIO. El virus se transmite por el aire al toser o estornudar y puede propagarse con rapidez en espacios cerrados. Se debe tener en cuenta que una persona puede contagiar incluso antes de notar el sarpullido, lo que aumenta el riesgo en el hogar y el trabajo.

RIESGO. Niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o degenerativas son más vulnerables. En estos casos pueden presentarse complicaciones como infecciones respiratorias o cuadros más severos si no se detecta a tiempo.

CONSECUENCIAS. Puede causar complicaciones severas, tales como diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis (inflamación del cerebro). En los casos más graves, la enfermedad puede ser mortal.

VACUNA. La forma más efectiva de prevención es la vacunación, con dos dosis en la infancia. Estar al día con el esquema reduce el riesgo de enfermedad y de cuadros graves.

OJO AL DATO. Refuerzos de la vacuna pueden aplicarse cada 10 años según el riesgo. En zonas con brotes, se recomienda una dosis adicional. Recibirla, incluso con esquema completo, es seguro.

PREVENCIÓN. El lavado correcto de manos, la ventilación de ambientes y evitar el contacto con personas enfermas ayudan a reducir contagios.

CONTROL. La vacuna contra el sarampión es gratuita y está disponible en los centros de salud a nivel nacional. Acudir a cualquier establecimiento cercano y completar las dos dosis es clave para una protección efectiva.