Tras su salida de la PNP, Jossmery Toledo no ha dejado de generar polémica por sus ampays o sus publicaciones en su cuenta de Instagram.

Recientemente una usuaria se burló de la expolicía y hasta le dijo que no parecía una “señorita”.

“Srta por dónde pues?", preguntó la usuaria en el Instagram de Jossmery Toledo. También le recordó el ampay con el “Zancudito" Olivares y el supuesto encuentro con el seleccionado Anderson Santamaría.

”Jaja, una Srta no va de cama en cama con dos futbolistas, el zancudo y Santamaría”, escribió la mujer.

Jossmery Toledo no se quedó callada y dejó entrever que esos rumores no eran reales. La expolicía también indicó que la próxima vez que tenga pareja, ella misma lo contará.

“¿Y tú cómo sabes eso? A ti te consta, yo acepté solo de una persona que salía, del resto ni mencionarlos, aparte si salgo con alguien más o no, a ti te suma? Tú siendo soltera no sales con quien se te da la gana? Y no te preocupes ya que te encanta los chismes malos como a mucha gente, cuando tenga una relación lo diré, para que no sea especulaciones o ampay”, escribió Jossmery.

Foto: captura Instagram Jossmery Toledo

