Lejos de sentirse ofendida o molesta por los comentarios de Shirley Arica quien la llamó “cara de alien”, Jossmery Toledo usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de reflexión y dejar en claro que no le toma importancia a lo que dijo la expareja de Jean Deza.

“Un psicólogo me dijo: si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas; las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no”, reza el mensaje.

Vale indicar, que la “Chica realidad” estuvo en el set de Magaly Medina y explicó el por qué se terminó su romane con el futbolista. Dejó entrever que la expolicía se metió en su romance con el exjugador de Alianza Lima, pues cuando ellos todavía seguían juntos, la ahora influencer habría estado visitando a Jean Deza en su casa

“Nosotros tuvimos una pelea bien fuerte. Lo que pasa es lo que él necesita a su lado una niñera. No necesita una enammorada. Necesita alguien que este con él, pendiente. Yo tengo una prioridad, una hija. En caso de Jossmery es una mujer soltera, me refiero sin hijos”, sostuvo.