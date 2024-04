Julián Zucchi estaría llevando una vida de soltero en Argentina, según indicó América Hoy. El magazine mostró que el actor se fue de fiesta con Sandra Abellón, exintegrante de Parchís.

“Julián Zucchi y Sandra Abellón se volvieron a juntar y celebraron recontrahappys el cumple de la gaucha”, manifestó el reportero del programa de América TV.

Asimismo, se puede visualiza una foto donde ambos lucen sonrientes y se lee la siguiente descripción: “ No nos dejaban ser ”, escribió Sandra.

Cabe mencionar que Priscila Mateo, la saliente del argentino, no habría estado presente en la reunión, ya que no aparece en las historias del ex de Yiddá Eslava.

Además, América Hoy le consultó al argentino sobre dichas historias en una discoteca junto a Sandra Abellón.

“ Ayer era el cumpleaños de mi hermano y ella lo festejó en el mismo lugar (Yiddá se molestó por eso la primera vez) No sé por qué se podría enojar si ya estabamos separados y ella ya conocía a mi pareja. Creo que ella misma lanzó ese rumor como muchas cosas que no son ciertas ”, concluyó.

