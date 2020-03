Esta noche, la periodista Juliana Oxenford tuvo una entrevista con el congresista Daniel Urresti quien promueve el proyecto de ley para la devolución de las AFP a los aportantes.

“Nosotros no creemos en las AFP. Estamos luchando para que se devuelva el dinero a todos aquellos afiliados que ya no aportan”, dijo.

Sin embargo, en una parte de la entrevista, Urresti y Oxenford bromearon, pero el congresista le dijo a la rubia que ella siempre lo llamaba para invitarlo a su programa.

Esto no le pareció a Oxenford quien sacó su celular en vivo para encarar a Urresti.

"Yo no me voy a quedar callada. El jueves 23 de enero le pongo: “Hola, soy Juliana Oxenford, sabe que yo encantada de entrevistarlo”, leyó Juliana, quien señaló que Urresti no le respondía.

“Solamente muestras todas las conversaciones sanas”, respondió Daniel Urresti.

Oxenford no se quedó de brazos cruzados y respondió, recordando el ‘roche’ de Milagros Leyva y su llamada a un general luego de ser detenida.

“¿Qué se cree usted el general Del Aire? que lo llamo para pedirle favorcitos”, fue la réplica de Juliana.