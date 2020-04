La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para recordar que hace ocho años empezó como conductora de un programa de entrevistas. Y es que la presentadora compartió con sus seguidores un emotivo mensaje y una galería de fotos antiguas.

Cabe recordar que la comunicadora inició su carrera periodística como reportera de investigación cuando tenía 19 años. Sin embargo, debido a su entusiasmo y su amor al periodismo, hoy se encuentra en donde está y es reconocida por miles de personas.

“Un día como hoy hace ocho años y después de haber trabajado como reportera de investigación con Hildebrandt, en tres programas dominicales y habiendo hecho radio en varias emisoras, RPP me dio la oportunidad de debutar como conductora. Fue así que me estrené en cable con un programa de entrevistas políticas, luego vino Latina y ahora ATV”, comenzó escribiendo.

Asimismo, Juliana recalcó cada logro que ha obtenido a lo largo de su trayectoria como periodista en base a mucho esfuerzo y sacrificio.

“Cuando miro hacia atrás pienso en lo difícil que han sido estos 20 años y en lo chiquilla que era cuando a los 19 agarré un micrófono por primera vez para ir a ensuciarme los zapatos mientras seguía mi carrera en la universidad. Épocas de mucho sacrificio, caídas, puertas que se me cerraban una y otra vez pero sobretodo de mucho aprendizaje y amor por mi carrera”, manifestó.

Por otro lado, la hija del actor Marcelo Oxenford recuerda que muchas veces tuvo que defender su postura, lo cual le costó el despido o renunciar a varios medios.

“No me arrepiento de nada, ni siquiera de haber sido terca y rebelde cuando me veía obligada a renunciar de algún trabajo con tal de defender la verdad de mis informes cuando esta no se ‘ajustaba’ a ciertas líneas editoriales. Cuantos errores, cuanto aprendizaje, cuanta seguridad de que si volviera a nacer volvería a ser periodista”, concluyó.

