Juliana Oxenford se encuentra muy emocionada debido a que faltan tan solo pocas semanas para que su bebé llegue al mundo. Y es que la periodista viene compartiendo el proceso de su embarazo mediante sus redes sociales.

Como se sabe, la conductora de televisión viene ejerciendo sus labores con total normalidad pese a estar embarazada. Sin embargo, cuenta que conforme han ido pasando los meses, los dolores, incomodidades y síntomas se han ido incrementando.

“Me paro, me siento, me vuelvo a parar. La panza cada vez pesa más y el bebé a esta hora no para de moverse (parece que el tema político lo pone de mal humor)... jajaja. Ya falta poco, el lunes entro a la semana 30 así que paciencia y buen humor”, escribió en su red social.

