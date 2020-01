El líder y eventual candidato presidencial del Partido Morado (PM), Julio Guzmán, está en el ojo de la tormenta al conocerse que huyó de un edificio cuando se incendiaba el departamento donde tenía un encuentro privado con una mujer que no era su esposa y abandonó para “pedir ayuda” sin regresar.

Según informe del programa Según informe del programa Panorama, respaldado por imágenes y datos oficiales (intervinieron bomberos y policías), el 28 de mayo de 2018, en un departamento de la calle Ocharán, en Miraflores, Julio Guzmán se reunió a solas con la abogada Liliana Acurio Medina, dirigente del PM en el Cusco. Guzmán salió raudo del edificio y se le ve irse corriendo.

Tras ese bochornoso incidente, el actor cómico Hernán Vidaurre aprovechó esta oportunidad para crear 'Trulio Guzmán’ y así imitar al candidato del Partido Morado, Julio Guzmán.

El sketch de RPP se llama “Morado Enamorado: ‘Trulio’ Guzmán no es desleal, pregúntenle al señor Mora'”.

“No estoy huyendo, estoy corriendo es busca de ayuda. Lo que pasa es que me calenté mucho, me calenté por una discrepancia que tuve con ella. Por eso hicimos un corto circuito, en el televisor y se me volteó una vela. Además, ¿cuál es el problema? Si mi esposa ya sabe todo. Cuando llegué con olor a humo, yo le dije que me venía de una parrillada del partido. Ella me creyó, felizmente, sino ahora no sería del partido Morado, sino del partido ‘moreteado’”, afirmó ‘Trulio’ en RPP.

¿Qué pasó con la ‘amiga’ del candidato?

Cuando Guzmán sale corriendo del edificio, la mujer quedó al interior del departamento. Las autoridades encontraron dentro del ambiente siniestrado, por todo lado, un decorado íntimo y romántico con velas en forma de corazón, globos rojos y rosas, la flores del amor.

El departamento había sido alquilado un día antes del encuentro entre Guzmán y la abogada de 37 años.

“La única que necesita explicaciones es mi esposa. Estábamos almorzando y de repente comenzamos a oler humo. Entramos al cuarto y había un televisor que se estaba incendiando. Cuando esto pasa yo bajo, le digo al de recepción ‘por favor, ayuda a alguien porque hay un televisor que se está incendiando’, para que pueda llevar el extintor”, explicó.

Agregó a Panorama que como su seguridad no estaba, "voy a las dos esquinas para buscarlos, porque no estaban estacionados y después de minutos lo que recibo es una llamada de la señorita que me dice ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos y está todo bajo control, no es necesario que vengas’”.

De acuerdo al informe periodístico, el político entró edificio a la 1:34 p.m. y a las 2:30 p.m. sale apresurado. Cámaras de la calle Ocharán lo muestran corriendo.

Una hora demoró a los bomberos controlar el fuego. Velas en forma de corazón recalentaron un televisor que explotó y originó el incendio.

