July Pinedo no ha perdido ni una pizca de esa coquetería que es su marca registrada, tampoco esa franqueza para decir lo que piensa. A sus 50 y pico, la conductora saca pecho por una carrera que le sigue dando satisfacciones y una vida plena.

“Estoy orgullosa de mi edad, ¿has visto a Jennifer López? Ahora hay otra mentalidad, a partir de los cincuenta las habilidades se reinventan, es tu época de disfrute, de recreo, de dar rienda suelta a tus pasiones”, nos dice la animadora que fue en algún momento la rival de Gisela Valcárcel.

Para afrontar semejante reto, hay que recordar que la charapita no era una improvisada. Había conducido dos programas en la desaparecida Radio América. Con Tulio Loza primero, y con Nilver Huárac después, la televisión también le había abierto las puertas. Era 1993 y Gisela había dejado Panamericana para irse a América, el horario del mediodía buscaba una conductora y July fue la elegida.

¿No tuviste miedo de enfrentarte a la reina del mediodía?

Fue el atrevimiento de creer que yo podía. Me apasionaba la idea de estar animando un programa al mediodía y eso creo que fue lo que me impulsó a hacer las cosas. Miraba a Gisela como un ejemplo, me gustaba su estilo, no te voy a mentir todas la hemos mirado como una especie de “Guau que bacán” porque ella venía de hacer otro tipo de programa. La admiraba y decía yo también puedo hacer esto.

¿Nunca la viste como tu rival? El horario nos enfrentó y muchas veces hemos peleado el rating, y hasta ganamos en muchas oportunidades, pero yo dejaba que los directivos vean su parte. Yo como un caballito me ponía mis metas, lo qué quería hacer y me esmeraba en el producto que tenía que dar a la gente.

Todavía se comenta cuando apareciste del brazo con Carlos Vidal, el ex de la “señito”, ambos como padrinos de un matrimonio masivo... Me imagino que Gisela se sentiría incómoda, ellos recién habían terminado, pero eso era parte de la producción y muchas veces ellos hacen locuras, y Guillemo Guille era un argentino loco que hacía esas cosas. Que me vea entrar del brazo de Carlos Vidal a una iglesia me supongo que le debe haber fastidiado. Pero años después me encontré con ella, la entrevisté cuando estaba en CPN, no tocamos ese tema. Me dijo al inicio “este era el tiempo de conocernos”.

Esa fue una época en la que tuviste mucha exposición mediática, eras una mujer deseada y me imagino también sufriste acoso. Lo que hoy la mujer denuncia porque ya perdió el miedo... Era terrible, porque no había como hoy estos aparatos con los que podías entrar a una reunión y grabar aunque sean tus jefes. Simplemente llegabas, entrabas y el hombre pensaba que su oficina era un hotel y quería agarrarte y hacer contigo cosas.

¿Y qué hacías en ese momento? Yo les decía, un momentito para tu carro, así no son las cosas. A mí no me gustan esas tonterías. Si tú quieres conquistar a una mujer, que no sea de esa manera, a la bruta, a la mala. Hubo uno que me dijo: en qué país quieres que te regale una casa, un departamento. Vas a tener asegurado el futuro de tus hijos, de tus nietos, esas cosas.

Ni el dinero, ni el poder te deslumbran... No, yo me deslumbro con la forma de ser de alguien, la amistad valiosa de años, la sinceridad. Lo material lo puedo conseguir trabajando, tengo brazos, piernas, inteligencia, el dinero va y viene. Pero aquellas cosas que haces pasando por tus principios te dejan una marca, una culpa que vas a cargar siempre.

En esta sociedad machista el que una mujer sea sexy no quiere decir otra cosa... Una puedes estar como quiere y eso no quiere decir que estás invitando, “oye quiero cama contigo”, a mí me respetas. Yo soy tal cual y no voy a cambiar.

Además tú nunca has dejado de vestirte como quieres por el qué dirán... Yo soy así, hasta ahora. A mí me aceptas tal como soy, y siempre he dicho, para qué trabajo tanto en un gimnasio para esconderme como una monja, no por favor. Además, me siento saludable, con cuatro hijos, me siento excelente así soy, así seré siempre. Así me acepta Ramón (Rodríguez).

Tú crees que hay algunas mujeres peruanas cucufatas... “Putufatas” diría yo, porque hablan de una cosa y están haciendo otra con sus vidas personales. Critican al prójimo sin mirarse al espejo viendo lo que en verdad están haciendo.

