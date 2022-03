“Junta de vecinos” sigue dando de qué hablar. La serie de América TV se convirtió en el centro de atención de algunos televidentes después de visibilizar el amor LGTBIQ+ mediante un beso protagonizado por dos personajes masculinos.

La historia de amor entre Jota (Fausto Molina) y Gustavo (Emanuel Soriano) se robó el corazón de los seguidores de “Junta de vecinos”, pero el más reciente episodio causó conmoción.

Resulta que Gustavo le mintió a Jota sobre su soltería. El personaje de Emanuel Soriano tiene una novia y está a punto de casarse.

Jota se enteró de la otra vida de su pareja cuando vio los mensajes que recibió en su celular. Algo que lo decepcionó de manera rotunda y decidió terminar con su incipiente romance.

“De qué tenemos que conversar. Esto es bien sencillo, tú tienes novia y te vas a casar. Me viste la cara y no te voy a dar ni un minuto para que me expliques”, expresó Jota entre lágrimas.

Gustavo intentó de dar su versión de los hechos, pero Jota estuvo muy decepcionado y solo buscó el consuelo de sus amigos.

