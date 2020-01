Tras la inesperada salida de Jazmín Pinedo de la conducción del programa matutino “Mujeres al Mando”, y su posterior ingreso como presentadora del reality de competencia “Esto es Guerra”, su compañera y amiga de labor, Karen Schwarz, no dudó en expresar su sentir frente a este polémico tema.

“Me da muchísima pena que Jazmín ya no sea parte de Mujeres al Mando, ya no tenerla conmigo al lado en el sillón, es una decisión que ella tomó y se respeta”, comenzó diciendo.

El momento se volvía cada vez más sentimental y la esposa de Ezio Oliva iba derramando algunas lágrimas.

“El hecho que te hayas ido, no quiere decir que no nos podamos encontrar, darnos un abrazo y decirnos te extraño. No sabía que te ibas a ir, para mi ha sido un baldazo de agua fría cuando me enteré. Siento mucho dolor”, expresó.

Asimismo, aprovechó las cámaras de su programa para desearle lo mejor a la ‘Chinita’ en esta nueva etapa.

“Yo te voy a extrañar, porque este programa también fue creado por ti. Decirte que eres buena aquí, allá o donde estés. Mi mejor regalo el año pasado, fue haberte conocido (se quiebra). Eres una linda chica, una buena mamá”, manifestó.

Tras haber dado sus palabras, Karen Schwarz explicó que de repente le dirían que no estuvo bien que se expresara así, pero que ella lo hizo porque lo creyó necesario.

“Más allá que me digan que no estuvo correcto lo que estoy diciendo, es lo que yo siento. Aprendí que más importante es lo que uno siente, que lo que uno quiere escuchar”, finalizó.

Video: Latina TV

TE PUEDE INTERESAR