Karla Tarazona reapareció este martes en el programa de Magaly Medina para referirse a las recientes declaraciones de su expareja Rafael Fernández, quien ha señalado que tiene toda la disposición de seguir ayudando a sus hijos de forma económica pese a su separación.

La conductora de “D’ Mañana” se enlazó vía telefónica con el programa “Magaly TV: La Firme” y aseguró que aceptará conciliar con el empresario, aunque dijo que ya no quiere que el tema de sus hijos se toque públicamente.

“Que quede claro que yo no obligo a nadie porque no es su obligación. Yo siempre me he hecho responsable de mis hijos, pero ya no quiero que se exponga el tema de mis niños. (…) Yo quiero terminar en paz y terminar tranquila”, señaló.

Sobre los complicados momentos que atraviesa tras el fin de su romance con Rafael Fernández, la locutora de radio reconoció que no la pasa nada bien y que su mayor fortaleza son sus hijos.

“Para mí sí es un duelo, son momentos muy complicados, pero también sé que esto pasará y que la vida continúa. Siempre un lado sale más lastimado, un lado sale más perjudicado cuando hay un sentimiento, pero uno tiene que aprender a soltar”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de retomar su relación con el ‘Rey de los huevos’, Karla Tarazona descartó tajantemente una reconciliación.

“Yo hasta el final luché por mi matrimonio, pero cuando algo ya no se puede, por más amor que haya a veces el amor no es suficiente. (…) Yo lloro, sufro, pero créeme que en una decisión como ésta ya no hay vuelta atrás y lo he demostrado en mis relaciones anteriores”, añadió.

