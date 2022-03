¡Fuerte y claro! Karla Tarazona no se calló nada y se mostró bastante fastidiada a raíz que Christian Domínguez e Isabel Acevedo están involucrando a su pequeño hijo Valentino en sus conflictos verbales desde hace unos días.

“Me molesta que mencionen a mi hijo para estas estupideces, sobre todo porque mi Vale es un niño que vive feliz y está rodeado de gente que lo ama gracias a Dios, así que ya basta de mencionarlo, lo que menos quiero es que expongan a mi hijo en un pleito así. Solo les recuerdo que están hablando de un niño de 6 años, menor de edad, así que tengan mucho cuidado”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la locutora radial comentó que no le importa si es que la bailarina y el cumbiambero se “sacan los ojos”, pero no quiere que metan a su niño en sus pleitos televisivos.

“Que haga lo que le dé la gana y diga lo que quiera hablar. No me interesa nada de ella, yo no resucito muertos. Que se maten entre ellos (Isabel y Christian), pero que ya dejen de meter a mi hijo en sus tonterías. A mí ni que me metan en sus pleitos porque yo si tengo mucho que decir y de los dos, sin embargo, estoy en una etapa en mi vida en la que solo quiero tranquilidad para mis hijos y mi esposo”, agregó.

