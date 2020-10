Karla Tarazona fue consultada sobre el embarazo de Pamela Franco, quien junto a Christian Domínguez lo anunciaron.

La exesposa simbólica de Domínguez, Tarazona, dijo que no sabía del embarazo. “Yo no sabía la verdad y no tenía por qué saberlo, eso pertenece al ámbito privado de ellos, pero igual un bebé es una bendición. Más bien me dan tranquilidad porque Valentino ya no me va a pedir el hermanito”.

Seguidamente agregó que cada embarazada lleva su pancita como más le guste.

“Ahí está para todos los sapos. No contaban con su astucia. Es un tema que se respeta porque cada mujer sabe cómo quiere llevar su pancita. Tú sabes que cuando estas embarazada quieres llevar un embarazo tranquilo. Como mamá primeriza debe estar cuidándose más porque un no sabe, tiene dudas y encima la pandemia”.

Agregó que es responsabilidad de Christian Domínguez decirle a su hijo que tendrá un hermanito. “Es responsabilidad de él decirle a Valentino. Yo con Pamela hay una buena relación, ella ha compartido con Valentino y no tendría por qué haber una mala relación”.

Karla Tarazona asegura no haber sabido del embarazo de Pamela Franco-ojo

