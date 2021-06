El joven vidente Mossul volvió a asegurar que Keiko Fujimori será la presidenta del Perú y se mostró 100% seguro de su predicción en el programa “Amor y Fuego”.

Al ser consultado al respecto y pese a que ya no quiere hablar más de políticas, el vidente Mossul dijo que no cambiará su predicción porque sus cartas no mienten y cuando presidente algo es porque pasará.

“Yo ya predije que Keiko Fujimori será la presidenta del Perú. A mí díganme lo que quiera. Mis cartas no me mienten. He tenido errores porque nadie es perfecto. Pero cuando sueño y tengo un presentimiento es por algo y por eso digo que Keiko será la presidenta del Perú”, respondió Mossul.

Pero eso no fue todo, pues dijo que esta decisión llegará cuando salgan a la luz nuevos audios comprometedores.

“Antes del Día de la Virgen del Carmen, va a ocurrir una noticia muy muy importante. Van a haber más destapes, más audios, pero ahora veremos los verdaderos rostros de los personajes”, acotó.

Vidente Mossul no quiso hablar de los vladiaudios y demás temas de la política

