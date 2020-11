Micheille Soifer sorprendió a propios y extraños al anunciar que ya habría limado asperezas con su expareja, Kevin Blow. Y es que el dominicano decidió pronunciarse al respecto y comentó que la chica reality quitaría la denuncia que interpuso en su contra.

“Ella me llamó y me comentó del tema, que realmente ella quería estar tranquila, que sabía que habían cosas que no se habían hecho bien y que quiere limar asperezas”, comenzó diciendo.

“Ella me dijo que iba a hablar con su abogado para cancelar la denuncia que ya tenía. Hay cosas de las que uno tiene que arrepentirse y otras que no. Yo sé cosas que Micheille Soifer sabe que es mejor que dejemos la fiesta en paz, porque si yo lo digo es posible que hasta su trabajo pierda”, agregó.

Por último, Kevin Blow rechazó tajantemente haber sido “mantenido” por la popular ‘Michi’ durante su relación sentimental.

“Si ella dice que ha sido sugar mami de sus ex, ella también tiene que decir que ha sido sugar abuela de su familia, porque todos les da. Vendí mi carro, el otro se lo dejé a ella, el que tiene actualmente se lo compré yo”, finalizó.