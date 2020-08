Geraldine Quezada fue en la búsqueda de Kike Suero hasta el distrito del Callao para exigirle que le de más dinero por la pensión de las tres hijas que tuvieron. Y es que la joven asegura que no es suficiente lo que el comediante le pasa para mantener a sus hijas.

“Para ti es bastante 500 soles, qué padre manda 500 soles para sus tres criaturas ¿No te da asco?”, le increpó frente a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’.

“Me obligas venir acá a verte la cara, deberían darte una orden sobre la pensión de tus hijas (...) He venido por las cosas de mis hijas, ya que a nadie le envía las cosas, me las vas a dar a mi”, agregó.

Sin embargo, lo que llamó bastante la atención fue que el cómico no se quedó callado y aseguró que Geraldine malgastó cerca de S/ 50,000 soles. “Yo mando víveres (...) ¿Qué has hecho con tanto dinero? Y no estamos hablando de 10 mil, estamos hablando cerca de 50 mil soles”, comentó Kike.

“Las bebes no solo comen, también se enferman, también necesitan ropa, es invierno. Es que supongamos que se acabó (el dinero), te estoy pidiendo lo que las bebes necesitan. No te da vergüenza en serio hablar del dinero que no sé qué año me estás hablando”, manifestó indignada.