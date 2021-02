Luego de asegurar que diría el nombre del reportero de “Magaly TV La Firme” que mantendría una relación con su exmujer, Geraldine Quezada, Kike Suero prefirió no hacerlo.

Kike Suero dijo que revelará el nombre, pero en su momento a la persona indicada. “En su momento yo se lo voy a decir a la persona indicada para que tome cartas en el asunto”.

Luego resaltó el hecho de que Magaly Medina tomará cartas en el asunto con el supuesto reportero que se habría metido con Geraldine Quezada. “No me engaña con una persona, sino con cientos. A mí me gusta lo que dijo Magaly que dijo que va tomar cartas en el asunto. Yo estoy atando cabos para llegar a la verdad. A mí me están acusando por tocamientos indebidos”.

Al ser consultada a quién se referiría, Geraldine Quezada dijo que lo que importa aquí es la acusación contra Kike Suero por tocamientos indebidos a su hija.

“No sé a quién se refiere, pero acá lo que quiere es manchar mi imagen para salir libre de la denuncia penal. Acá no tiene que ver el reportero del 4, del 9, del 2, acá tiene que ver mi hija y su acusación”.

Kike Suero no quiere decir el reportero de Magaly que habría estado con su exmujer | OJO

