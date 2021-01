La exchica reality Kina Malpartida se mostró sumamente molesta con Esto Es Guerra y Pro TV por usar su imagen para promocionar su supuesta participación en el reality, situación que fue descartada.

A través de su cuenta de Facebook, Kina Malpartida hizo mención de las fechas en que su imagen y voz habrían sido usadas para promocionar una participación falsa.

“He observado que en esta y en otras publicaciones han mencionado a mi persona desde el día 21 de enero del 2021 hasta la fecha 25 de enero de 2012, promocionando mi participación en el programa Esto es Guerra”, escribió.

Seguidamente, Kina Malpartida recordó a Esto Es Guerra y Pro TV no tener consentimiento para que usen su imagen. “Sin embargo, no he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas, tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales”.

En ese sentido, les pidió la debida rectificación. “Por estas razones, señores de EEG y de Pro TV Peru, les solicito se rectifique la afirmación contra mi persona que aparece en sus Publicaciones por no corresponder a la verdad y afectar mi honor personal”.

