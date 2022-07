Korina Rivadeneira y Mario Hart están próximos a convertirse en padres por segunda vez, esta vez de un niño: Mario Jr. Por este motivo, la venezolana está animando a su esposo a realizarse la vasectomía.

“Es más fácil en ellos, no duele tanto, ahí hay forma de volver atrás”, dijo Korina Rivadeneira para América Espectáculos, aunque Mario Hart no estaría de acuerdo.

“Todo lo que sea de las mujeres duele mil veces más, tú no sufres nada”, insistió la venezolana.

Por su parte, Mario Hart admitió que todavía no ha tomado la decisión: “Me cuesta muchísimo el hecho de pensar. Sé que es una opción latente, pero pensar entrando al quirófano para que me hagan lo que me tienen que hacer, no, me da cosa”.

“Sí, bueno, amor, mucha fuerza, yo voy a estar contigo apoyándote ¿o quieres otro bebé pronto?”, advirtió Korina Rivadeneira a su esposo.

De otro lado, Mario Hart contó que su esposa está en la recta final del embarazo: “Estamos a, yo creo que, menos de una semana, esperándolo con muchas ansias”.

Fuente: América Televisión

