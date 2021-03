La modelo Korina Rivadeneira reveló que dio marcha atrás con su intención de “destetar” a su bebé. En sus historias de Instagram, contó que recibió muchos mensajes recomendándole que siga dando de lactar a la pequeña Lara.

Y es que el último jueves, Korina Rivadeneira había anunciado que iba a “destetar” a su hija porque ya tenía 6 meses. Sin embargo, al darle biberón, la bebé lloraba demasiado, por lo que la venezolana pidió ayuda para este proceso.

No obstante, horas después, la esposa de Mario Hart se pronunció en Instagram: “Me han dado consejos de cómo destetar a Lara, pero la mayoría me ha dicho que no le deje de dar teta porque todavía está chiquitita”.

A raíz de los consejos de otras mujeres, Korina Rivadeneira decidió continuar con la lactancia materna exclusiva hasta que Lara cumpla un año: “Yo había decidido hasta los 6 meses, pero honestamente no tengo muchas ganas de dejar de darle teta, así que me han dicho que hasta el año está bien, o sea, todas las mamitas que tienen experiencia que me han comentado en la cajita (de Instagram), así que les voy a hacer caso y voy a seguir dándole tetita a mi bebé”.

La modelo también contó que buscará ayuda porque las noches con su bebé pueden ser complicadas. “Voy a contactar a mi coach del sueño para que me ayude con Lara porque definitivamente es rudo, las noches son un poquito más rudas”, comentó.

Fotos y video: Instagram Korina Rivadeneira

VIDEO RECOMENDADO

Andrea Llosa denuncia que estafadores cobran a personas que buscan aparecer en su programa

Andrea Llosa denuncia que estafadores cobran a personas que buscan aparecer en su programa

TE PUEDE INTERESAR