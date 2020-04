Korina Rivadeneira sorprendió a propios y extraños al publicar una foto al desnudo para mostrar su pancita de embarazo.

En pocas horas, la esposa de Mario Hart superó los 100 mil me gusta y recibió cientos de felicitaciones de parte de sus amigos y seguidores.

Sin embargo, no faltaron las críticas contra la modelo venezolana. Una de ellas señalaba que Korina Rivadeneira era “exhibicionista".

"No entiendo porqué tanto exhibicionismo”, comentó la usuaria.

Korina Rivadeneira no se quedó callada y pidió a la usuaria que deje de seguirla: “Si no te gusta mejor deja de seguirme porque haré miles más igualitas”, escribió.

La usuaria continuó con el enfrentamiento y anunció que dejaría de seguir a Korina.

“Sí, mejor dejo de seguirte porque de influencer no tienes nada!”, expresó.

Por su parte, la esposa de Mario Hart celebró que la dejen de seguir: “No me molestaría que me deje de seguir la gente que no entiende ni aprueba mi forma de ser. Al contrario me haría muy feliz”.

