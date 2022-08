En la tarde de este domingo 7 de agosto, la modelo Korina Rivadeneira entró en labor de parto y tras un proceso exitoso, pudo darle la bienvenida a Mario Jr. el segundo hijo que tiene con su esposo Mario Hart.

Así lo compartió el piloto de carrera en su cuenta de Instagram donde se mostró muy emocionado y le dio la bienvenida al hermanito de su pequeña Larita.

“Marito is in the house (Marito está en la casa)”, fue el mensaje que compartió Mario Hart en sus historias junto a una fotografía del bebé recién nacido.

¿Cuántos hijos tienen Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Mario Jr. es el segundo hijo de la pareja Hart- Rivadeneira. Su primera pequeña llamada Larita llegó al mundo en septiembre del 2020.

A pesar de que su matrimonio fue declarado nulo, el chico reality y la venezolana se han mostrado más unidos que nunca en redes sociales.

