En la presentación de su espectáculo que tendrá a artistas de talla internacional y el mejor elenco nacional en Plaza Norte desde el 21 de julio, el carismático personaje consideró que no compite con los demás circos, sino que espera que los peruanos acudan a las funciones en el Perú.

“Yo trabajo para el público y siempre hemos coincidido con espectáculos de otros países, como el circo sobre hielo, La Tarumba que es hermoso, el de ‘Tatiana’ con el Gran Circo Estelar, hay una serie de espectáculos y yo quiero que el público vayan a todos, porque no se trata de promocionar el circo de la Chola Chabuca, sino que el circo es la actividad cultural más importante que tiene el Perú”, dijo.

Asimismo, Chabuca sostuvo que, técnicamente, su circo tiene los mayores altos estándares como otros espectáculos internacionales, además, músico en vivo, grandes bailarines, y un staff de más de 150 personas. Agregó que el circo de la Chola Chabuca se ha vuelto un referente, debido a que vienen artistas de diferentes países.

“Hemos traído grupos de África y de Mongolia. En esta oportunidad traeremos a artistas desde Marrueco, África para sorprender al Perú”, sostuvo. Ernesto Pimentel, quien interpreta al carismático personaje, también mencionó que siempre soñó con ser artista.

“Este no es un lugar que sea ajeno a mi sueño. Me dedico al teatro de niño, a estudiar educación y a enseñar actuación. Acá no solo está una persona que impulsa la cultura o está en la televisión, sino también alguien que tiene el sueño que las familias se junten”, dijo como parte de lo que ha sido sus casi 35 años de trayectoria.

Cabe señalar que los personajes nacionales que estarán estarán presentes en el Circo Internacional de la Chola Chabuca son: Los chikiplunes, Flautín, Haydeé Cáceres, Cielo Torres.

Mientras que por el lado extranjero llega la actriz mexicana Karol Sevilla, recordada por su protagonismo en “Soy Luna” de Disney, además de artistas circenses de otros países.

