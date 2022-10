La relación sentimental entre Shakira y Gerard Piqué quedó en el pasado y, actualmente, el futbolista español estaría dedicado a su carrera en el Barcelona y a su empresa Kosmos. Asimismo, se ha conocido que desde hace varios meses el deportista sale con la joven Clara Chía Martí. Por otro lado, las cosas en la compañía, según medios internacionales, no andarían muy bien ¿De qué se trata?

Tras ello, el futbolista español fue captado en varias ocasiones junto a Clara Chía Martí, quien según la prensa internacional ya es su novia. Sin embargo, se ha conocido que en la empresa Kosmos, perteneciente a Gerard Piqué, aún existen algunos recuerdos de Shakira que han quedado plasmados en las oficinas.

Es por este motivo que ha despertado gran curiosidad la situación que estaría viviendo Clara Chía Martí al ver fotografías de la cantante por todos lados.

La cantante y el futbolista se conocieron durante las grabaciones de "Waka Waka", tema oficial del mundial Sudáfrica 2010 (Foto: Shakira / Facebook

LA EMPRESA KOSMOS Y LOS RECUERDOS DE SHAKIRA

Kosmos es la empresa del futbolista Gerard Piqué y a pesar que su relación sentimental con Shakira terminó hace varios meses, el recuerdo de la barranquillera está más presente que nunca debido a que aún se pueden ver cuadros y fotografías en las oficinas de la compañía, según informó Univision.

El asunto, según el citado medio, es que la propia Clara Chía Martí es quien también debe soportar esa situación en las oficinas de Kosmos, pues entre las fotografías aparecen imágenes del futbolista junto a sus hijos o con la colombiana.

Cabe precisar que Clara Chía Martí es una trabajadora de la empresa Kosmos, pues ese fue el lugar donde se conoció con Gerard Piqué.

Gerard Piqué es un reconocido futbolista del Barcelona y dueño de la empresa Kosmos (Foto: Gerard Piqué / Instagram)

¿PROBLEMAS AL INTERIOR DE KOSMOS?

Por otro lado, La Opinión se refirió a lo que vendría ocurriendo en la empresa Kosmos del deportista español.

En ese sentido, el citado medio, asegura que hay empleados que no desean continuar trabajando con Gerard Piqué. Asimismo, recogió un testimonio del periodista Jordi Martin que habla sobre serios problemas al interior de la compañía.

“Ya no va por Kosmos como iba antes, que no se le ve tan comprometido con la empresa y está habiendo un problema serio dentro de la empresa de Gerard Piqué. Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos. Me dicen que hasta cuatro trabajadores de la empresa se habrían marchado” señaló Jordi Martin.

Mi exclusiva de esta semana en @socialitet5 pic.twitter.com/QGwwVfzhfb — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 2, 2022

