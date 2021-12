La amistad entre la brasileña Paloma Fiuza y la modelo Stephanie Loza, parece ser amenazada por un nuevo favorito para la ‘garota’ y sería el examigo de Rosángela Espinoza, Elías Montalvo.

“Me haz cambiado pues”, fue así como Tepha le reclamó a Paloma Fiuza por olvidarla y cambiarla por “Elías”, ante la sorpresa de la brasileña al escuchar la acusación de la hermana de Melissa Loza. Anteriormente, Montalvo confesó que Paloma jalaba a algunos de los integrantes de ‘Esto es Guerra’, debido a que no tenían carro.

La ‘garota’ no se quedó callada e increpó a la modelo: “quién te ha cambiado” e intentando suavizar la situación le dijo, “tú eres única”. Sin embargo Tepha la acusó no ya no llamarla, ni escribirle y Paloma le respondió con una broma: “fue una separación rápida”.

