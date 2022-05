La Familia Peluche: Actriz que interpreta a 'Bibi' es una talentosa cantante [VIDEO]

Regina Blandón, la actriz que da vida a ‘Bibi’ en La Familia Peluche viene sorprendiendo a todos pues es un talentosa cantante tal como se puede comprobar en uno de sus videoclips y no “por qué no eres una niña normal”, como le decían en la serie mexicana.

Un video de la actriz de 25 años interpretando de forma magistral ‘Creo en ti’ de Reik y ‘I’m Yours’ de Jason Mraz, viene circulando en YouTube y ya es todo un éxito. Incluso, ha sido reproducido más de 277 mil veces, tiene más de 6 mil "Me gusta", 89 "No me gusta" y más de 370 comentarios.

Regina Blandón, logró su reconocimiento como actriz junto a Eugenio Derbez en La Familia Peluche, sin embargo, tiene en su haber obras de teatro y series en su carrera. En el teatro musical, la popular 'Bibi' mostró su gusto y talento por el canto.

¿EUGENIO DERBEZ TENDRÁ OTRO HIJO?

Hace más de dos años, el actor mexicano Eugenio Derbez y su esposa, quien también es actriz,Alessandra Rosaldo, tuvieron a su primera hija, sin embargos la prensa de espectáculos está pendiente de un futuro embarazo.

Al respecto, la esposa de Eugenio Derbez reveló en entrevista con TvyNovelas, un medio mexicano, que por ahora no ve viable esa posibilidad porque un hijo es una gran responsabilidad. Además dijo que hoy por hoy desea dedicarse a su engreída, Aitana.

"¡No, no creo que ya no! He sido muy afortunada de poder realizar el sueño de ser mamá de una niña", comentó la esposa de Eugenio Derbez, quien además destacó que siempre deseó tener una hija.

"Aitana es mucho más de lo que pude imaginar y con ella nos vamos a quedar", añadió la actriz que junto con Eugenio Derbez participó en la película "No se aceptan devoluciones".

