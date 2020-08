Desde que se emitió al aire “La Ruta de amor” parece que no ha hecho clic con el público, pues no ha podido lograr repuntar en el rating, que incluso una novela colombiana y un dibujo animado la supere. Esto lo decimos porque el último miércoles el programa de Karina Rivera apenas hizo 3.8 puntos.

Mientras que “La hija del mariachi”, novela que emite Panamericana TV sumó 4.1 y el dibujo animado, “Los Picapiedra”, 4 puntos. Lo que conlleva a pensar que las cosas que vienen presentando el programa de Latina no está gustando al televidente que ha preferido darle la espalda a la “ojiverde”.

Cabe mencionar, que Rivera estuvo conduciendo antes el programa “Todo por amor” junto con Nicola Porcella quien fuera separado del programa tras haber hecho una broma pesada a la conductora de TV. Poco tiempo después él volvió, pero las cosas no funcionaron bien que fue separado definitivamente de programa y este luego salió del aire.

Tras quedarse sin programa, Karina Rivera pasó a co conducir el programa de Lady Guillén “Tengo algo que decirte”, donde estuvo un tiempo para luego emprender su nuevo reto la conducción de su propio programa “La Ruta de amor”, que como hemos dicho líneas arriba no levanta cabeza ya que no llega ni a los 5 puntos.