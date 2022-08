“Sam & Cat” fue una de las series televisivas más exitosas de Nickelodeon, que estuvo al aire poco más de un año, entre junio de 2013 y julio de 2014. A lo largo de sus 36 episodios, vimos a Jennette McCurdy y Ariana Grande deleitar al público con sus personajes Sam Puckett y Cat Valentine, respectivamente. Tal como ocurría en la trama, ambas eran grandes amigas; sin embargo, de un momento a otro, la amistad detrás de los estudios de grabación llegó a su fin.

A continuación, las verdaderas razones por las que el lazo amical entre la exactriz, de ahora 30 años, y la cantante estadounidense, de 29, acabó definitivamente.

Jennette McCurdy y Ariana Grande en uno de los episodios de "Sam & Cat" (Foto: Nickelodeon)

UNA AMISTAD QUE SE RESQUEBRAJÓ

En sus memorias “Im Glad My Mom Died” (“Me alegra que mi mamá haya muerto” en español), Jennette McCurdy contó pasajes de su vida que la marcaron durante su paso por la serie “Sam & Cat”, donde Ariana Grande fue su coestrella.

En agosto de este 2022, la escritora acusó a Nickelodeon de impedirle buscar oportunidades profesionales fuera de la serie que estelarizaba, pero lo que más le enojaba era que mientras a ella no la dejaban crecer profesionalmente, sí se lo permitían a Grande, quien había iniciado su carrera musical.

“Comenzamos el programa y la explosión a la fama de Ariana Grande ocurrió durante nuestros primeros 20 episodios”, contó en un episodio de junio de 2021 de su podcast “Empty Inside”.

I’m Glad My Mom Died es el libro de memorias que lanzó la actriz Jennette McCurdy, recordada por su trabajo en "iCarly" y Sam & Cat (Foto: Jennette McCurdy / Instagram)

JENNETTE MCCURDY Y ARIANA GRANDE ACORDARON TENER EL MISMO TRATO

En marzo de 2014, “Sam & Cat” ganó los Kids’ Choice Awards 2014 en la categoría Show de TV Favorito, pero lo que llamó la atención fue la ausencia de Jennette McCurdy en medio de rumores que a Grande le pagaban un suelto más alto que al resto.

En aquel momento, la actriz de Sam usó su cuenta de Twitter para dar su descargo: “Muchos de ustedes se preguntan por qué no asistí a los KCA. Desearía poder explicar todo tan minuciosamente como me gustaría, pero lamentablemente todo lo que puedo escribir es una explicación más simple. Me pusieron en una situación incómoda, comprometedora e injusta (muchos de ustedes habrán adivinado cuál es) y tuve que cuidarme”. Aunque apreciaba el apoyo no solo de sus fanáticos, sino de los seguidores de Grande dijo: “Creo en apoyar la justicia primero”.

La cantante salió al frente y negó dichos rumores, también en Twitter: “Jennette y yo acordamos por adelantado que recibiríamos el mismo trato en este programa en todos los aspectos (como deberíamos ser, considerando que cada uno de nosotros trabaja tan duro como el otro en este programa). Los rumores que circulan sobre nuestros contratos y nuestro salario no son iguales son absolutamente ridículos y falsos. No sé quién está poniendo estas citas idiotas, pero pensé en aclararlo y tratar de terminar con esta tontería”.

Para llegar a la fama y mantenerse en ella, Jennette McCurdy sufrió todo tipo de abusos por parte de su madre, quien se había empeñado en convertirla en una estrella (Foto: Nickelodeon)

LA VEZ QUE McCURDY DEBIÓ INTERACTUAR CON UNA “CAJA” ANTE LA AUSENCIA DE GRANDE

“Tuve dos oportunidades durante las grabaciones que tuve que rechazar porque la producción no me sacaba de los episodios para filmarlos”, señaló. Le dijeron que no podía faltar porque Ariana Grande iba a estar ausente y para que no se sintiera esta ausencia, meterían al personaje de Cat en una caja para continuar con el desarrollo de la trama.

“¿Es una broma? ¿Así que tengo que rechazar películas, mientras Ariana está fuera de tono en los Billboard Music Awards? F-k. Este”, manifestó.

En su libro, Jennette indicó que cada vez que le sucedía algo emocionante a Ariana, sentía que ella le “robó tener esa experiencia (…). Ariana falta al trabajo en busca de su carrera musical, mientras yo actúo con una caja. Estoy enojada por eso. Y estoy enojada con ella. Celosa de ella”.

Sam conversando con la caja, donde estaba metida Cat (Foto: Nickelodeon)

LO QUE HIZO ESTALLAR MÁS A McCURDY

Aunque los celos y diferencias ya eran evidentes, la vez que McCurdy llegó a sentir que no podía más fue cuando Grande le contó que había pasado una noche divertido con una gran estrella de Hollywood.

“Ariana entró silbando de emoción porque había pasado la noche anterior jugando en la casa de Tom Hanks. Ese fue el momento en que me quebré. No podía soportarlo más. Actuaciones musicales y portadas de revistas, lo que sea, lo superaré. Pero ¿jugar de forma familiar en el National Treasure, la casa de Tom Hanks, dos veces ganador del Premio de la Academia y seis veces nominado? No podía soportarlo”, dijo McCurdy.

“Nunca me agradó. No podía agradarme. El éxito de una estrella pop podía manejarlo, pero ¿pasar el rato con el sheriff Woody, con Forrest Gump? Esto ha ido demasiado lejos. Así que ahora, cada vez que falta al trabajo, se siente como un ataque personal. Cada vez que le sucede algo emocionante, siento que ella me priva de tener esa experiencia”, precisó.

Asimismo, dio a conocer que para callar los abusos que sufrió le ofrecieron US$ 300.000, que asegura rechazó.