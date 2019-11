La conductora de Válgame Janet Barboza y el torero español, Antonio Pavón, se vieron las caras nuevamente luego de que protagonizaran una acalorada discusión en vivo, hace tan solo una semana.

Como se recuerda, Janet Barboza y Antonio Pavón, discutieron fuertemente cuando ella le recriminó por las confesiones que hizo Doménica Delgado en El Valor de la Verdad, donde contó que Antonio Pavón y Pedro Moral pelearon y se fueron hasta los golpes.

“Yo tengo la sensación de que Antonio quiere cubrir a Pedro Moral ¿Por qué? No lo sé, pero me da la sensación de que está pasando por ‘agua tibia’ lo que pasó”, dijo Janet Barboza.

Ante esto, Antonio Pavón se descontroló y le dijo: “Mira Janet yo no tengo que encubrir a nadie si tú quieres mentir miente tú, yo no miento… Ni miento ni encubro a nadie ni voy a entrar en tu juego. Solo voy a decir una cosa: Yo antes me dedicaba a este negocio de la televisión y ya no lo hago, estoy aquí muy feliz (en España), cuando termines de hablar, hablo yo, si te puedes callar, te callas y hablo yo”.

Ahora, Janet Barboza y Antonio Pavón se volvieron a ver frente a frente en el estudio de Válgame donde, lejos de continuar su discusión, ambos se saludaron y se dieron un abrazo.

“Por mi parte estás totalmente invitada y eres bienvenida”, dijo el español.

Ante los comentarios de las demás conductoras por el saludo que se dieron, Janet Barboza les aclaró así: “por favor, Antonio y yo nos conocemos de hace mucho y no siempre tenemos que estar de acuerdo, y alguien que no está de acuerdo con algo, lo dice. Y si hay algo que tenemos que arreglar, lo vamos a arreglar ahorita”.

