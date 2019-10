El fin de semana, la exporrista del Sport Boys, Shirley Cherres, se confesó en el sillón rojo de El Valor de la Verdad en su última edición.

Shirley Cherres habló sobre sus amoríos con futbolistas y personajes de la televisión.

Pero uno llamó la atención de todos y sobretodo de la conductora de Válgame Dios, Janet Barboza, pues su novio Miguel Bayona fue mencionado en el espacio de Beto Ortiz.

“¿Tuviste un affaire con Miguel, la actual pareja de Janet Barboza?”, fue la pregunta que le hicieron y la que respondió con un rotundo “sí”.

Shirley Cherres contó que hasta se besaron cuando comían un cevichito.

La confesión de Shirley Cherres:

Miguel Bayona llegó hasta el set de TV y ahí, delante de Janet Barboza, dijo que no fue cierto que haya tenido un affaire pero no pudo dejar de admitir que "Shirley Cherres es una mujer muy guapa".

“Es verdad que hemos salido a almorzar un par de veces pero eso no califica como affaire. Pocas veces que la ha visto, ha sido en un lugar público”, dijo el novio de la rulitos.

Por su parte, Janet Barboza defendió a su pareja, pero contó que cuando escuchó a la rubia hablar del affaire, "ella volteó como el exorcista".

“Cuando me contó, me contó lo que él ha venido sosteniendo, han ido dos veces a almorzar a él le dio curisodiad conocerla. Me llamó la atención que el día sábado me sorprendió y me di vuelta como el exorcista y le dije: ¿cómo es eso del affaire?”, dijo la conductora.

Luego, Miguel Bayona tuvo palabras de elogio para la exporrista del Sport Boys: “Shirley es una mujer muy guapa, es un personaje polémico y tiene anécdotas divertidas. Nunca he estado en un lugar privado con Shirley, si a ella le ha parecido, me alegra mucho que lo recuerde así. Un caballero no tiene memoria”.