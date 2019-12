El programa “Magaly TV La Firme” buscó a la Tigresa del Oriente para hacerle ver las imágenes donde aparecía Elmer Molocho besándose con otra mujer.

Resulta que las cámaras de Magaly Medina lo ampayaron a Elmer Molocho junto a la bailarina de la Tigresa del Oriente, Vicky Torero, en un fiesta y luego se fueron a un hotel.

Al ver las imágenes, la Tigresa del Oriente reaccionó de manera calmada, aunque mostraba sentirse decepcionada “Hay no te creo, ve. Parece que tienen un romance”, fue lo primero que dijo.

“Si es así, qué puedo decir. Cada uno es libre de elegir su camino. Me parece (desleal)”, añadió la Tigresa del Oriente.

La cantante y reina del YouTube indicó que hablaría con ambos para evaluar qué pasará con su relación.

“Voy a tener que hablar con ellos dos y cada uno es libre de su conducta. No es nada leal (ni él ni ella). Si Molocho quiere hacer sus cosas que lo haga oculto, no así. Ojos que no ve, corazón que no siente”, dijo.