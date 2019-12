Olinda Castañeda se comunicó con Rodrigo González para dar detalles de su relación con Jackson Mora, quien actualmente estaría saliendo con Tilsa Lozano.

Sin embargo, durante la entrevista transmitida por Instagram, “Peluchín” le recordó que en el pasado ella tuvo un “affaire” con Mario Hart.

Olinda Castañeda también reveló que muchas personas le habían recordado este escandalosa infidelidad a Leslie Shaw y admitió que cometió un error. “Claro que duele (la infidelidad a Leslie), yo cometí un error, lo acepté, me engañaron, lo que sea, la cosa es que cometí el error. Reconozco que hice llorar una mujer”, dijo.

“No, la hizo llorar Mario, pero nunca debe ser con complicidad de otra mujer”, le corrigió “Peluchín”. En ese sentido, la modelo aseguró que ella no sabía que Mario Hart estaba con Leslie Shaw.

“Tú zafaste (de Mario), no te quedaste como la Tilsa”, bromeó Rodrigo González. Olinda Castañeda le dio la razón: “Esa es la diferencia, ella se ha quedado en el lugar y cree que se está llevando el premio”.