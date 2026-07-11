Cristian Rivero y Gianella Neyra fueron los encargados de realizar la presentación y el anuncio de la campaña nacional de la “Teletón 2026”, que este año se realizará el 11 y 12 de septiembre bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”.
“El año pasado vivimos esta misma cruzada solidaria por los niños de la Teletón y hoy nos volvemos a ver. Hoy, conversando con los pequeños y ver sus ganas de salir adelante… a todos nos conmueve y solo hay algo que podemos hacer, que es ayudarlos”, precisó Rivero con la voz entrecortada, al lado de su pareja, la actriz Gianella Neyra.
Asimismo, el CEO de la Fundación Teletón Perú, Sergio León, presentó los principales resultados de la campaña de “Teletón” que se hizo el año pasado y anunció oficialmente la meta de este año, que es de: S/ 9’168,510, dinero que permitirá garantizar la continuidad de los procesos de rehabilitación de muchos niños y niñas.
Asimismo, también se anunció que desde ayer los peruanos ya pueden realizar sus donaciones a través de Yape, Banca Móvil BCP y de la plataforma teletón.pe. También desde el 1 de agosto se podrá donar en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart.
En esta nueva jornada de la Teletón también van a participar figuras de los canales de televisión, música, teatro, streaming, radio y deporte.
ALGO MÁS
Los peruanos podrán hacer sus donativos a través de las distintas billeteras digitales para alcanzar la meta de s/. 9’168,510.