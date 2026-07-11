Cristian Rivero y Gianella Neyra fueron los encargados de realizar la presentación y el anuncio de la campaña nacional de la “Teletón 2026”, que este año se realizará el 11 y 12 de septiembre bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”.

“El año pasado vivimos esta misma cruzada solidaria por los niños de la Teletón y hoy nos volvemos a ver. Hoy, conversando con los pequeños y ver sus ganas de salir adelante… a todos nos conmueve y solo hay algo que podemos hacer, que es ayudarlos”, precisó Rivero con la voz entrecortada, al lado de su pareja, la actriz Gianella Neyra.

La Teletón Perú 2026 se llevará a cabo el viernes 11 y sábado 12 de septiembre.

Asimismo, el CEO de la Fundación Teletón Perú, Sergio León, presentó los principales resultados de la campaña de “Teletón” que se hizo el año pasado y anunció oficialmente la meta de este año, que es de: S/ 9’168,510, dinero que permitirá garantizar la continuidad de los procesos de rehabilitación de muchos niños y niñas.

La Teletón busca recaudar un total de S/ 9,168,510 para este 2026

Asimismo, también se anunció que desde ayer los peruanos ya pueden realizar sus donaciones a través de Yape, Banca Móvil BCP y de la plataforma teletón.pe. También desde el 1 de agosto se podrá donar en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart.

En esta nueva jornada de la Teletón también van a participar figuras de los canales de televisión, música, teatro, streaming, radio y deporte.

ALGO MÁS

Los peruanos podrán hacer sus donativos a través de las distintas billeteras digitales para alcanzar la meta de s/. 9’168,510.