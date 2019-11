‘La Tigresa del Oriente’ expresó su malestar porque el Gobierno, según dice, no apoyar al artista peruano. Es por ello, que está considerando vivir en el exterior de manera permanente.

“Me quiero del país porque sé que en el extranjero mi trabajo artístico es muy respetado y muy querido. En el país en que me encuentro, la gente me reconoce. Me voy a Italia, Barcelona, Madrid...”; dijo a Diario Ojo.

Adelanto que viajará a Europa y evalúa radicar en París. “Yo me doy cuenta que en nuestro país no hay apoyo para el artista. El gobierno debe dar una miradita al trabajo del artista”; fue el mensaje que envió al presidente Martín Vizcarra.

Renuncia a candidatura

Sobre sus sueños de ser congresista, comentó que lo dejará de lado porque está ocupada con sus presentaciones

“Nadie toca el tema, ninguna congresista, nadie hace nada. Nosotros (los artistas) no tenemos un sueldo. Yo tenia un sueldo cuando trabajaba en los canales de televisión. Por eso que muchos artistas mueren en la pobreza extrema. Si algún día yo soy candidata, eso sería lo primero que haría”, mencionó.