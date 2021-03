Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse a Jazmín Pinedo quién confesó que se alejará de la Tv para retomar sus estudios superiores.

“Te presentan proyectos televisivos y tú los rechazas, no pues. Si le hubieran presentado proyectos televisivos los hubiera aceptado. Porque para aceptar tapar el hueco de ‘En Boca de Todos’, eso quiere decir que realmente le importa la TV”, sostuvo la “Urraca”.

“Lo que pasa es que no hay manera que se justifique que a ella la hayan reemplazado de ‘Esto es Guerra’ con Johanna San Miguel. Su presencia fue anodina en ese programa de televisión. Cuando te cambian es porque no funcionas, la televisión se rige por números, por cifras, no funcionas entonces las cifras te lo dicen. El público no tiene conmiseración con nadie, no pasa nada con ella”, agregó.

Cabe señalar que la popular ‘Chinita’ reveló en el programa La Banca” que conduce Jesús Alzamora en su canal de Youtube, que que ya se inscribió en la universidad y comenzará sus clases a fines de este mes.

TE PUEDE INTERESAR