¿Es ella? La artista cómica Uchulú dejó a propios y extraños con la boca abierta al mostrar en increíble su cambio de look en el que deja atrás su característicos cabello y labios rojos por un estilo más serio y elegantes. La artista publicó algunas fotos en su historia de Instagram que muestran el increíble cambio.

La actriz trans impactó a sus seguidores en Instagram quienes no dudaron en llenar de elogios a la humorista que tampoco podía creer lo cambiada que se veía con su nuevo maquillaje. “Tienes artes en tus manos y muy agradecida de posar tu trabajo plasmado en mi piel. Mereces más reconocimiento por el buen trabajo que realizas”, escribió en sus redes sociales.

En la segunda foto publicada por la artista se puede apreciar un mensaje en el que explica que no está acostumbrada a que sus labios y cabellos no sean rojos, pero está bastante satisfecha con el trabajo que realizó.

“No estoy acostumbrada al que no sea mi cabello rojo y los labios rojos, pero en esta ocasión quiero que sean conocedores del bello trabajo que me realicé”, se lee en la red social de la artista. Como se recuerda la artista se hizo conocida en TikTok con su característico cabello y labios rojos por lo que es impresionante el gran cambio que realizó.